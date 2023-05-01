Москва, 1 мая, 2023, 13:43 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени украинская военная разведка намерена осуществить серию диверсионных и террористических актов перед планируемым контрнаступлением ВСУ, включая удары по военным аэродромам Воздушно-космических сил России в Крыму и Ростовской области. Об этом 1 мая сообщило издание «Военное обозрение».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Сообщается, что главное разведывательное управление (ГУР) украинского оборонного ведомства создало план операции нанесения серии ударов по военным аэродромам в Крыму и Ростовской области во время контрнаступления украинских войск для того, чтобы нейтрализовать силы ВКС России. В ходе этих ударов якобы должно быть задействовано большое количество беспилотников и ракет.

Указывается, что британская MI-6 предложила Киеву разработать операцию удара по Белгородской области с захватом областного центра для того, чтобы произвести психологический эффект на население России, перенести военные действия на российскую территорию и отвлечь внимание от направления основного удара. При этом, по утверждению украинского ГУР, в Харькове якобы уже создана специальная группа для такой операции.

Кроме того, уточняется, что такие планы могут быть вполне реальными, так как Киев давно игнорируют предупреждения западных союзников о том, что украинским военным не стоит наносить удары по российской территории. При этом подчёркивается, что такие сообщения из Киева могут оказаться дезинформацией, предназначенной для командования российских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Алексей Резников попросил у Японии средства радиоэлектронной борьбы для ВСУ. По его утверждению, Киеву такие средства «жизненно необходимы».