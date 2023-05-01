Брянск, 1 мая, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В Брянской области после взрыва и схода с рельсов локомотива и двух цистерн с газойлем вспыхнул пожар. Об этом 1 мая сообщили в экстренных службах.

Кадр из видео Пожар на месте схода вагонов в Брянской области

Как заявил в беседе с ТАСС представитель экстренных служб, от возгорания удалось сохранить 70 вагонов, которые отбуксировали от места ЧП.

По информации местных СМИ, около восьми вагонов опрокинулись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на железнодорожных путях в регионе сработало взрывное устройство. В результате локомотив грузового поезда сошёл с рельсов.

Он уточнил, что инцидент произошёл в Унечском районе на 136-м км железнодорожных путей Брянск — Унеча. На месте работают оперативные службы. Движение на этом участке дороги приостановили. В результате ЧП никто не пострадал.