Губернатор Богомаз: в Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за подрыва

Брянск, , 11:40 — REGNUM Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Брянской области. Локомотив грузового поезда сошёл с рельсов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Унечском районе на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошёл с рельсов локомотив грузового состава», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Движение на этом участке дороги приостановили. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, проезд к населенному пункту Сачковичи в Брянской области, куда вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), перекрыли 3 марта. Представители органов правопорядка досматривали все транспортные средства. Уточняется, что проехать дальше можно было только в объезд. На въезде в населенный пункт Сушаны обнаружили две противотанковые мины ТМ62 на боевом взводе. Три сотрудника Брянского СОБР и один военнослужащий Росгвардии получили ранения.

2 марта в результате атаки киевских диверсантов на мирных жителей в двух брянских сёлах погибли два человека, ещё несколько были ранены. В ФСБ сообщили, что террористов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.