Москва, 30 апреля, 2023, 20:58 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 30 апреля в Москве и завершилась со счётом 5:1.

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В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Артём Дзюба, отличившийся на 52-й и 71-й минутах. Также голы забили полузащитник Антон Миранчук (27) с пенальти и форварды Иван Игнатьев (73) и Вильсон Изидор (76).

В составе «Химок» точным ударом отметился нападающий Александр Руденко (60).

В настоящее время «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 32 очка после 25 матчей. «Химки» идут на 15-м месте с 17 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сочи» одержал победу над московским «Торпедо» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.