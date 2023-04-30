Сочи, Краснодарский край, 30 апреля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над московским «Торпедо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 30 апреля в Сочи и завершилась со счётом 3:1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе «Сочи» голы забили нападающий Жоаозиньо (на 7-й минуте), полузащитник Кирилл Кравцов (45) и защитник Кирилл Заика (74). У «Торпедо» отличился хавбек Михаил Каймаков (79).

В настоящее время «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 34 очка после 25 матчей. «Торпедо» идёт на 16-м месте с 13 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Оренбург» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.