Москва, 30 апреля, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Фигуристу Роману Костомарову провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Об этом 30 апреля сообщает Telegram-канал Mash.

Дарья Драй ИА REGNUM Роман Костомаров

По информации канала, сейчас спортсмен находится в сознании и идёт на поправку. Он проходит реабилитацию для транспортировки в Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Костомарова госпитализировали в больницу в Коммунарке с пневмонией, у него было серьёзное поражение лёгких из-за вирусно-бактериальной инфекции. Фигурист находился при смерти. Ему провели несколько операций по ампутации на кистях и стопах, он перенёс два инсульта. Постепенно его состояние стало улучшаться.

26 апреля стало известно, что Костомаров с трудом выполняет упражнения в процессе восстановления после тяжёлой болезни и нескольких ампутаций.