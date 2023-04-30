Варшава, 30 апреля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Школа при посольстве России в Варшаве возобновит работу после майских праздников в другом здании, сообщил 30 апреля РИА Новости посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Посольство России в Польше Сергей Андреев

«После майских праздников. После 9 Мая. Предстоящая неделя понадобится для вывоза оборудования, имущества школы и её размещения на новом месте», — сказал посол.

Как только это все будет организовано, отметил он, предположительно, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 апреля полицейские и представители польских властей пришли к зданию школы при посольстве России в Варшаве и выломали там дверь, когда сотрудники российской дипмиссии не впустили их внутрь здания.

Они повесили замок на ворота, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество. От сотрудников школы потребовали к вечеру покинуть здание.

В МИД России отреагировали на инцидент и назвали вторжение на территорию школы при посольстве вопиющим нарушением Венской конвенции. Российское внешнеполитическое ведомство пообещало жёсткую реакцию со стороны Москвы.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего.