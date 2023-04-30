Москва, 30 апреля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России заявили, что в условиях, когда спортсменов из РФ лишили участия во многих международных соревнованиях, спортивное сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и Союза независимых государств (СНГ) находится в числе приоритетов Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«В сложившихся для отечественного спорта условиях, когда наши атлеты фактически остались лишёнными заметного числа международных стартов, актуальность приобрёл вопрос о заполнении этих «пробелов», в том числе и новыми форматами спортивных соревнований…» — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что в приоритете у правительства стоит сотрудничество в области спорта с партнёрами по ШОС, БРИКС и СНГ. А также добавили, что Москва не ждёт снятия санкций с российского спорта.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что власти РФ продолжают активно проводить различные спортивные мероприятия, в том числе с участием представителей из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

Представитель МИД России также указал, что идея сохранения чистого, равноправного и неполитизированного спортивного движения разделяется большинством мировых стран и найдёт выражение в новых формах международного спортивного взаимодействия.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что допуск спортсменов-трансгендеров к соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм, ставит под угрозу существование спорта. В ведомстве подчеркнули, что подобные нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, поскольку к состязаниям могут допускаться мужчины, сменившие пол.