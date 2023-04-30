Москва, 30 апреля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России заявили, что допуск спортсменов-трансгендеров к соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм, ставит под угрозу существование спорта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, поскольку к состязаниям могут допускаться мужчины, сменившие пол.

«О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, о которых так печётся Томас Бах, в таком случае может идти речь?» — приводит слова представителя министерства РИА Новости.

В январе 2021 года Международные олимпийский комитет (МОК) опубликовал новые требования к допуску спортсменов-трансгендеров к участию в Олимпийских играх. В июле того же года первый спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии принял участие в Олимпийских играх в Токио.