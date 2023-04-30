Москва, 30 апреля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Закарпатская областная военная администрация не получала заявлений о переходе религиозных общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом 30 апреля сообщили пресс-служба Союза православных журналистов

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская Церковь

«Ни одна из 623 религиозных общин УПЦ, действующих в Закарпатской области по состоянию на 18 апреля 2023 года, с 24 февраля 2022 года не подала заявление в областную администрацию о переходе в ПЦУ», — сказано в сообщении.

Как передавало ранее ИА REGNUM, за последний год украинские власти усилили давление на священников и мирян канонической православной церкви: храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической ПЦУ, а священники привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий после очередных захватов храмов призвал верующих защищать святыни церкви, но не оказывать сотрудникам правоохранительных органов физического сопротивления.

Вечером 29 апреля на него около Киево-Печерской лавры попытались напасть радикалы. Дежурившие возле церкви мужчины бросились к главе УПЦ с криками: «позор», «Онуфрия на обмен», «диверсанты в рясах». Нападение предотвратили полицейские.