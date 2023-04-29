На главу УПЦ Онуфрия пыталась напасть группа радикалов возле Киево-Печерской лавры

Киев, , 23:34 — REGNUM На предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия 29 апреля около Киево-Печерской лавры попыталась напасть группа радикально настроенных активистов, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

Украинские черти (УПЦ, Киево-Печерская лавра) Сергей Корсун (с) ИА REGNUM

Попытку нападения на священнослужителя, вышедшего из храма Агапита Печерского, сняли журналисты. Дежурившие возле церкви мужчины бросились к главе УПЦ с криками: «позор», «Онуфрия на обмен», «диверсанты в рясах». Нападение предотвратили полицейские.

По словам очевидцев, предстоятель в сопровождении охраны сел в машину и уехал.

Как сообщало ИА REGNUM, кампания гонений Киева на УПЦ вышла на новый уровень, предпринимаются попытки её тотального уничтожения, заявила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Глава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий попросил людей не поддаваться на провокации и относиться к другим с уважением, а также молиться и быть стойкими.