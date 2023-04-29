Вашингтон, 29 апреля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. У Южной Кореи нет собственной позиции по отношению к событиям на Украине. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе выступления в Гарвардском университете.

WILL OLIVER/EPA/ТАСС Юн Сок Ёль

По его словам, политика Сеула в этом вопросе является результатом «дискуссии с международным сообществом».

Глава республики подчеркнул, что считает спецоперацию России на территории Украины нарушением международного права. Он отметил, что не существует органов, которые занимались бы принуждением к его соблюдению, однако международное сообщество может проявить солидарность.

«В этом смысле у Республики Корея нет собственной политики по отношению к Украине», — сказал Юн Сок Ёль, добавив, что южнокорейская политика строится на результатах консультаций и координации с международным сообществом.

Президент Южной Кореи подчеркнул, что Сеул внимательно следит за ситуацией и принимает меры с целью поддержания международных норм и международного права. Отвечая на вопрос о возможных поставках оружия на Украину, он сообщил, что власти страны рассматривают различные варианты.

Президент Южной Кореи находится с визитом в Соединённых Штатах с 24 апреля. 26 апреля он провёл встречу с президентом США Джо Байденом, в ходе которой была принята Вашингтонская декларация, предполагающая создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования, а также несколько других шагов для демонстрации потенциала сдерживания.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что договорённость Сеула и Вашингтона о совместном ядерном планировании носит дестабилизирующий характер и будет иметь негативные последствия для региональной безопасности и глобальной стабильности.