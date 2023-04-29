Москва, 29 апреля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Молдавская оппозиционная партия «Шор» осудила действия правительства по разрыву диалога с Россией. Об этом 29 апреля заявила вице-председатель партии Марина Таубер.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Марина Таубер

28 апреля премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что официальный Кишинёв не допустит въезда в страну российского президента Владимира Путина, а также некоторых российских официальных лиц. Это уже произошло с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который намеревался принять участие в конгрессе дружбы народов в Кишинёве.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что молдавское руководство стремительно дрейфует в сторону русофобии и отождествляет своё стремление к евроинтеграции с процветанием русофобии.

«Мы осуждаем все действия, связанные с разрывом диалога с Российской Федерацией, которая является стратегическом партнёром Молдовы по многим вопросам», — заявила Таубер, добавив, что партия будет бороться за права граждан страны.

По ее словам, президент республики Майя Санду действует, «исходя исключительно из собственных интересов». Она также предположила, что ей что-то могут диктовать кураторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года Майя Санду обвинила оппозицию во главе с партией «Шор» в попытках дестабилизировать ситуацию в стране в интересах России. В стране с начала 2023 года проходят массовые акции протеста, организованные оппозицией. Их участники требуют снижения цен и тарифов, а также — поскольку власти не реагируют на их требования — смены правительства страны.