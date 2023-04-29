Будапешт, 29 апреля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) встретился 29 апреля с папой Римским Франциском, который совершает апостольский визит в Будапешт, сообщила пресс-служба епархии.

Максим Блинов/РИА Новости Митрополит Иларион

Встреча между ними состоялась в Апостольской нунциатуре в Будапеште, где остановился на время визита папа.

«В ходе беседы митрополит Иларион рассказал понтифику о жизни Будапештско-Венгерской епархии Московского патриархата, о её социальной и просветительской деятельности, а также о её взаимодействии с Эстергомской и Будапештской архиепископией Римско-католической церкви и структурами иных христианских конфессий», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в память о встрече митрополит подарил папе четыре тома своей шеститомной монографии «Иисус Христос. Жизнь и учение» в итальянском переводе.

Митрополит Иларион ранее возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата и неоднократно встречался с Франциском. За годы общения у понтифика с ним сложились хорошие личные отношения.

Накануне папа Римский Франциск в ходе выступления в резиденции главы Венгрии перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатическим корпусом заявил, что сегодня политический «хор мира» приносится в жертву «солистам войны». По его словам, великая надежда на послевоенный мир не оправдалась.