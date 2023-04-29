Симферополь, 29 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат упал в Красногвардейском районе Крыма. Об этом 29 апреля сообщает Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Согласно опубликованным данным, БПЛА имел конструкцию самолётного типа. Уточняется, что дрон упал в 2 км от села Зерновое, он не причинил никакого ущерба.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в небе над Крымом был сбит один беспилотник, ещё один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, жертв и разрушений в республике нет.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 апреля беспилотник ВСУ атаковал Севастополь, в результате чего загорелся резервуар с топливом. Пожару был присвоен высокий уровень сложности из-за того, что там оказалось много топлива. Никто из людей не пострадал, гражданским объектам угрозы нет.