Глава Крыма Аксёнов рассказал, что регион был атакован несколькими дронами ВСУ

Симферополь, , 12:15 — REGNUM В небе над Крымом был сбит один беспилотник, ещё один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 29 апреля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в Telegram-канале.

Пожар на нефтебазе в Севастополе, где из-за атаки беспилотника горит резервуар с топливом © Стрингер/ТАСС

«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и ещё один подавлен средствами РЭБ», — написал Аксёнов.

Он отметил, что жертв и разрушений в республике нет, и попросил жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 апреля беспилотник ВСУ атаковал Севастополь, в результате чего загорелся резервуар с топливом. Пожару был присвоен высокий уровень сложности из-за того, что там оказалось много топлива. Никто из людей не пострадал, гражданским объектам угрозы нет.