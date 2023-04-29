Аксёнов сообщил об атаке двух беспилотников ВСУ в Крыму
Симферополь, 29 апреля 2023, 12:15 — REGNUM В небе над Крымом был сбит один беспилотник, ещё один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 29 апреля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в Telegram-канале.
«Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и ещё один подавлен средствами РЭБ», — написал Аксёнов.
Он отметил, что жертв и разрушений в республике нет, и попросил жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 апреля беспилотник ВСУ атаковал Севастополь, в результате чего загорелся резервуар с топливом. Пожару был присвоен высокий уровень сложности из-за того, что там оказалось много топлива. Никто из людей не пострадал, гражданским объектам угрозы нет.