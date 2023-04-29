«Ведомости»: в Госдуме обсуждают возможность поправок в закон о военном положении

Москва, , 14:04 — REGNUM В Государственной думе обсуждают внесение поправок в закон о военном положении, которые позволят проводить выборы, даже если в субъекте РФ действует режим военного положения. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников.

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что в настоящее время закон о военном положении не позволяет проводить выборы, если в регионе введено военное положение.

«При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что там осенью 2023 года должны пройти выборы. Все эти законы — федеральные конституционные», — приводят «Ведомости» его слова.

Депутат также уточнил, что в связи с этим «поправки в закон о военном положении можно было бы не вносить», но корректно принять «соответствующие изменения». Он пояснил, что соответствующие поправки в закон о военном положении могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что надо сделать всё, чтобы защитить граждан в новых регионах и их выбор вернуться в Россию.

Глава государства подчеркнул, что парламент должен проработать новые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он поблагодарил парламент за работу по поддержке военнослужащих и интеграции новых регионов России.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин намерен осенью 2023 года выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона, поскольку чувствует ответственность за ситуацию в республике. Такое заявление он сделал 27 апреля в ходе прямой линии с жителями ДНР.