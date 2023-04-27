Пушилин выдвинет свою кандидатуру на выборах главы ДНР в 2023 году

Донецк, , 15:51 — REGNUM Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин намерен осенью 2023 года выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона, поскольку чувствует ответственность за ситуацию в республике. Такое заявление он сделал 27 апреля в ходе прямой линии с жителями ДНР.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я принял такое решение. Это моя ответственность, причём даже не с 2018 года, а с 2014-го. За все процессы, которые происходят, я чувствую внутреннюю ответственность», — сказал Пушилин.

Выборы главы ДНР и совета депутатов республики должны пройти одновременно, в единый день голосования в сентябре 2023 года.

В октябре 2022 года, после принятия четырёх регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) в состав России президент Владимир Путин назначал временно исполняющих обязанности глав этих регионов. Их полномочия действуют в период до выборов.

В ноябре 2014 года Пушилин был избран депутатом Народного Совета ДНР, в сентябре 2015-го — его председателем. В ноябре 2018 года он был избран главой республики. Выборы прошли после совершения властями Украины теракта, в котором погиб первый глава ДНР Александр Захарченко.