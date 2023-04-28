Санкт-Петербург, 28 апреля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что надо сделать всё, чтобы защитить граждан в новых российских регионах. Об этом он сказал 28 апреля во время выступления перед Советом законодателей в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума

«Мы обязаны сделать всё, чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор вернуться в Россию», — сказал Путин.

Ранее глава государства сообщил, что необходимо создавать условия для динамического роста вошедших в состав России регионов и для скорейшего восстановления их инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что парламент должен проработать новые меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он также поблагодарил парламент за работу по поддержке бойцов и интеграции новых регионов РФ.