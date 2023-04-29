Москва, 29 апреля, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Политика западных стран, направленная на изоляцию России, не привела к должному результату. Международное сообщество не придерживается придуманного США и их единомышленниками «порядка, основанного на правилах», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Государства мирового большинства, в которых проживает порядка 85% населения Земли, не желают «таскать каштаны из огня» для бывших колониальных метрополий», — добавил министр, обращаясь к участникам и организаторам Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

Лавров отметил, что сейчас движение к глобальной многополярности является геополитической реальностью.

В качестве примера глава российского внешнеполитического ведомства привёл страны Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, где добиваются впечатляющих успехов в различных областях.

«Они руководствуются своими коренными национальными интересами, проводят независимую политику во внутренних и внешних делах. Больше не хотят быть заложниками чужих геополитических игр и исполнителями чужой воли», — добавил Лавров.

Министр указал на снижение доли стран G7 в мировой экономике в течение последних 30 лет, а страны с развивающимися рынками наращивают свой вес.

Первой экономической державой стал Китай, где умело сочетают государственное регулирование и рыночные механизмы, сказал Лавров.

В многополярном мире, по словам главы МИД России, единственной альтернативой конфронтации является объединение усилий мировых центров на принципах Устава ООН.

Необходимо признать необратимость формирования более справедливой системы мироустройства. Многополярная архитектура должна опираться на баланс интересов, общепризнанные нормы международного права, взаимоуважительный диалог различных цивилизаций, культур и религий, дополнил Лавров.

Москва и дальше будет координировать свои действия с союзниками и единомышленниками, подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин считает, что тренд многополярного мира будет только усиливаться. Те, кто пытается воспрепятствовать этому, столкнутся с дополнительными проблемами, которых и так хватает, заявил российский лидер.