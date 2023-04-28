Москва, 28 апреля, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 апреля своим указом разрешил поставлять нефть и нефтепродукты в дружественные России страны по контрактам, заключённым до февраля 2023 года, безотносительно так называемого «потолка цен».

Стрингер/РИА Новости Танкер

В декабре 2022 года президент запретил экспортные поставки российской нефти и нефтепродуктов, если условия контрактов предполагают так называемый «потолок цен». При этом в указе отмечалось, что некоторые поставки могут быть выведены из-под действия запрета.

«Действие настоящего указа не распространяется на поставки российской нефти, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключёнными во исполнение действующих на день вступления в силу настоящего указа международных договоров РФ в области поставок нефти с государствами, не включёнными в утверждённый правительством РФ перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — сказано в тексте нового указа.

В феврале 2023 года, комментируя установление рядом западных стран «потолка цен» на российские нефть и газ, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Россия в качестве ответной меры может полностью прекратить поставки в эти страны. Вместе с тем Панкин отметил, что большинство стран мира не присоединились к этим решениям Запада.

С 1 февраля 2023 года согласно указу президента компании, прямо или косвенно поддержавшие введение «потолка цен» на российскую нефть, больше не могут покупать топливо у России. Отслеживать наличие в контрактах положения о потолке цен должны российские компании-экспортёры. Искусственных ограничений цены не должно быть на всех этапах перепродажи топлива. Поставки в порядке исключения из этого правила могут осуществляться только по специальному разрешению президента.