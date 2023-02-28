В МИД России заявили об угрозе прекращения поставок нефти и газа Западу
Москва, 28 февраля 2023, 07:26 — REGNUM Установление потолка цен на нефть и газ из России не останется без последствий. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин в интервью ТАСС.
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Он подчеркнул, что из-за дискриминации цен на углеводороды из России поставки могут быть прекращены.
Он возмущён попытками США и их союзников расширить количество государств, которые примкнут к вводимым ограничениями на поставки нефти и газа из РФ вопреки решению Совета Безопасности ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля вступил в силу указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на установление потолка цен на нефть. Топливо не будут продавать, если такое ограничение будет прописано в контракте.