В МИД России заявили об угрозе прекращения поставок нефти и газа Западу из-за ценовой дискриминации

Москва, , 07:26 — REGNUM Установление потолка цен на нефть и газ из России не останется без последствий. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин в интервью ТАСС.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что из-за дискриминации цен на углеводороды из России поставки могут быть прекращены.

«Стоит отметить, что большинство государств отказались примкнуть к потолку цен. МИД России противодействует попыткам западников втянуть дружественные нам государства в экономическое противостояние с Российской Федерацией», — подчеркнул дипломат.

Он возмущён попытками США и их союзников расширить количество государств, которые примкнут к вводимым ограничениями на поставки нефти и газа из РФ вопреки решению Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля вступил в силу указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на установление потолка цен на нефть. Топливо не будут продавать, если такое ограничение будет прописано в контракте.