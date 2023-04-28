Санкт-Петербург, 28 апреля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Бывшие страны-партнёры России с маниакальным упорством разрушают базу для любого диалога, заявил 28 апреля на заседании Совета законодателей в Петербурге президент России Владимир Путин. Эти страны хотели создать России проблемы, но в действительности устроили их сами себе, отметил президент.

Алексей Даничев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей РФ

«Наши партнёры, или уже, можно сказать, бывшие партнёры, в некоторых странах маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога, пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила. Какие правила? Их никто не видел. Кто их написал, эти правила? У себя где-то под одеялом пишут и сами под одеялом там что-то с этим делают. Мы к ним под одеяло лезть не будем, но и следовать этим «правилам» тоже не собираемся», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что в таких условиях приобретают особую значимость парламентские каналы диалога. Он подчеркнул, что интенсивность международных контактов России, вопреки попыткам бывших партнёров этому помешать, только нарастает, и назвал эту тенденцию хорошей, правильной и показательной.

Как сообщалось ранее, президент в своём выступлении на Совете законодателей также заявил, что Россия не будет уходить в самоизоляцию и собирается строить отношения со всеми государствами, которые этого захотят. Россия — страна-цивилизация и один из центров «огромного многополярного мира», отметил также Владимир Путин.