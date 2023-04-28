Анкара, 28 апреля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Россия и Турция договорились об увеличении числа авиарейсов для российских туристов, сообщила 28 апреля газета Hurriyet, ссылаясь на источники в администрации турецкого лидера.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турция, Анталья

По их данным, Москва и Анкара достигли договорённости об увеличении числа авиарейсов, обслуживающих российских туристов. Насколько будет увеличено число перелётов и когда это произойдёт, при этом не уточняется.

Накануне ИА REGNUM сообщало, что в ходе телефонного разговора 27 апреля лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за увеличение количества авиарейсов, совершаемых между двумя странами.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что туризм является важной составляющей сотрудничества Анкары с Москвой. Поэтому в Турции в этом году ожидают роста потока туристов из России.

Атташе по культуре и туризму посольства Турции в России Илькер Озкан уточнял, что в этом году ожидается приезд более 6 млн россиян.