Анкара, , 13:34 — REGNUM Туризм является важной составляющей сотрудничества Анкары с Москвой, и в Турции в этом году ожидают роста потока туристов из России. Об этом 7 апреля заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Турецкий пляж Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Конечно, в этом году мы ожидаем большего числа россиян, которые прибудут в нашу страну», — сказал Чавушоглу.

Он сообщил, что в 2022 году в Турции побывали 5,2 миллиона российских туристов.

Ранее атташе по культуре и туризму посольства Турции в России Илькер Озкан заявил, что в этом году ожидается приезд более шести миллионов россиян.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Анкару 6 апреля с рабочим визитом по приглашению Чавушоглу. В ходе встреч министры обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку. Лавров напомнил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но только «на основе учёта российских интересов».