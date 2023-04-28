Лондон, 28 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Председатель совета директоров британской вещательной корпорации «Би-би-си» Ричард Шарп подал в отставку на фоне коррупционного скандала с бывшим премьер-министром королевства Борисом Джонсоном. Об этом говорится в обнародованном заявлении Шарпа, которое приводит «Би-би-си».

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

По его словам, адвокат Адам Хеппинстолл, который вёл расследование по назначению Шарпа на должность председателя совета директоров, заключил, что британец нарушил «кодекс назначения на общественные должности». В докладе отмечается, что то нарушение «необязательно делает назначение недействительным».

«Я всегда утверждал, что нарушение было непреднамеренным и несущественным, о чём свидетельствуют факты, которые излагает адвокат», — сказал Шарп, добавив, что покинет пост ради «интересов «Би-би-си».

Председатель корпорации отметил, что продолжит возглавлять «Би-би-си» до тех пор, пока не будет назначен новый руководитель.

Ранее британские СМИ обратили внимание на то, что экс-премьер Великобритании и его неожиданная поездка в Киев совпали с новым скандалом при участии Джонсона. Местные СМИ заявили, что председатель «Би-би-си» Ричард Шарп помог бывшему премьер-министру получить гарантию по кредиту, а сам Борис Джонсон позже рекомендовал этого самого Шарпа на роль председателя вещательной корпорации. Представитель Джонсона отверг эти утверждения, но лейбористы призвали к независимому расследованию.