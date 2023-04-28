Москва, 28 апреля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Ракетные войска РФ поразили украинский объединённый штаб обороны Артёмовска, подразделения «Иностранного легиона» в районе города Константиновки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Ракетными войсками поражены украинский объединённый штаб обороны города Артёмовска, а также подразделения так называемого «Иностранного легиона» в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики», — заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

В министерстве добавили, что ударами авиации и артиллерийским огнём поражены подразделения противника в районе Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино (ДНР).

Всего за последние 24 часа в этом районе совершены шесть вылетов, отработаны 52 огневые задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, российские силы не дают украинским военным завести в город Артёмовск дополнительные резервы. ВКС России ночью ударили ракетами по пунктам временной дислокации украинских резервных подразделений. Было применено оружие большой дальности воздушного базирования, цель достигнута.