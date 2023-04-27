Нью-Йорк, США, 27 апреля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном и обсудил с ним ряд тем, связанных с обязательствами США как страны, принимающей на своей территории штаб-квартиру ООН, сообщили в офисе Гутерреша 27 апреля.

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Антониу Гутерреш

«Генеральный секретарь поднял ряд вопросов, связанных с соглашением о стране, принимающей ООН», — отметили в офисе генсека ООН.

В апреле 2023 года власти США в очередной раз выдали визы участникам российской делегации в ООН с большим промедлением, а российским журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова для этой поездки не предоставили визы вовсе. Лавров назвал действия Вашингтона трусостью и глупостью и заявил, что Россия эту выходку «не забудет и не простит». Россия официально обратилась к ООН с просьбой оказать воздействие на Вашингтон.

27 апреля в МИД России был вызван старший дипломат посольства США, ему был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста из-за непредоставления виз журналистам из пула Лаврова. В качестве ответной меры на провокацию Вашингтона МИД отклонил запрос посольства США на консульское посещение арестованного по обвинению в шпионаже сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также сообщил о проработке других возможных ответных мер.