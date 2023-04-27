ДНР, 27 апреля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Российская авиация взорвала главную крепость ВСУ на юго-западе города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 27 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на немецких военных аналитиков.

РИА Новости Артёмовск

«Мощным взрывом снесена главная крепость ВСУ на юго-западе Бахмута», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные смогли разрушить бомбой десятиэтажное здание, которое было основной оборонительной позицией ВСУ в этом районе.

При этом по другой версии дом подорвали украинские боевики перед отступлением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский танк разорвало в бою с российскими войсками у населённого пункта Ивановское под Артёмовском. После попадания снаряда у машины сдетонировал боекомплект.