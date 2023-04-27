Артемовск, , 14:10 — REGNUM Украинский танк разорвало в бою с российскими войсками у населённого пункта Ивановское под Артёмовском. Об этом 27 апреля сообщает «Русская весна.

«Мощнейший взрыв прогремел у посёлка Ивановское под Артёмовском: танк ВСУ разорвало в бою с ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.

Артемовск (с) РИА Новости

Отмечается, что после попадания снаряда у танка сдетонировал боекомплект.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские бойцы после 10 часов боя взяли штурмом одну из важнейших позиций ВСУ около посёлка Невельского в ДНР. Украинские артиллеристы безуспешно пытались остановить атаку, в результате наступления до 40 бойцов ВСУ были убиты и ранены.