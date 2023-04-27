Анкара, 27 апреля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность России за отправку аэромобильного госпиталя для оказания помощи пострадавшим при землетрясениях.

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения. Турция, 2023 год

«От имени своего народа я хотел бы поблагодарить Россию за полевой госпиталь, созданный ею в Хатае», — сказал Эрдоган во время церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь Турции материалами для восстановления после землетрясения. По его словам, принято решение в ближайшее время поставить крупную партию российских стройматериалов.

Также он отметил, что Россия одной из первых направила в Турцию отряды спасателей, медицинский персонал, развернула мобильный госпиталь. По его словам, эта помощь абсолютно искренна и бескорыстна.