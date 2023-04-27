Москва, 27 апреля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Россия готова помочь Турции материалами для восстановления после землетрясения. Об этом 27 апреля заявил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии доставки ядерного топлива российского производства на турецкую АЭС «Аккую».

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения в городе Хатай, Турция. Февраль 2023 года

«Мы отдаём отчёт в том, какие сложные задачи приходится сейчас решать правительству и президенту Турции по восстановлению инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и готовы и дальше оказывать турецким партнёрам необходимую помощь и содействие», — сказал глава Российской Федерации.

Он отметил, что принято решение в ближайшее время поставить в Турцию крупную партию российских стройматериалов.

По словам российского лидера, отрасль производства стройматериалов хорошо развита в Турции, однако именно сейчас, после землетрясений, стране требуется помощь.

Также он напомнил, что Россия одной из первых направила в Турцию отряды спасателей, медицинский персонал, развернула мобильный госпиталь.

«И эта наша помощь, уверяю вас, абсолютно искренна и бескорыстна. Мы всегда готовы протянуть турецким партнерам руку дружеской поддержки», — добавил Путин.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В результате катастрофы погибли более 50 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что АЭС «Аккую» является важнейшим проектом России и Турции, который позволит развивать экономические связи двух стран. Он отметил, что это флагманский проект, который несёт обоюдные экономические выгоды и способствует укреплению многопланового партнёрства между двумя государствами.