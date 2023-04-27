Москва, 27 апреля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции, в которой глава государства принимает участие в режиме онлайн, заявил, что мировые цены на природный газ будут расти.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«После того как «Аккую» заработает на полную мощность, мы, конечно, меньше будем поставлять, наверное, природного газа в Турцию. Это дорогой продукт сегодня, и будет только дорожать», — заявил он.

Путин также добавил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопросы увеличения поставок сельхозпродукции.

Напомним, строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт финуниверситета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что период высоких цен на голубое топливо продлится в Европе как минимум до 2026 года, когда заработают новые заводы по производству сжиженного природного газа, а пока европейцам придётся конкурировать с Китаем за доступ к этому виду топлива.

Так он прокомментировал прогнозы издания Telegraph, предсказавшего, что цены на газ в Европе останутся высокими ещё не один год.