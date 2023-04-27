Путин заявил, что мировые цены на природный газ будут расти
Москва, 27 апреля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции, в которой глава государства принимает участие в режиме онлайн, заявил, что мировые цены на природный газ будут расти.
«После того как «Аккую» заработает на полную мощность, мы, конечно, меньше будем поставлять, наверное, природного газа в Турцию. Это дорогой продукт сегодня, и будет только дорожать», — заявил он.
Путин также добавил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопросы увеличения поставок сельхозпродукции.
Напомним, строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 МВт.
Как сообщало ИА REGNUM, эксперт финуниверситета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что период высоких цен на голубое топливо продлится в Европе как минимум до 2026 года, когда заработают новые заводы по производству сжиженного природного газа, а пока европейцам придётся конкурировать с Китаем за доступ к этому виду топлива.
Так он прокомментировал прогнозы издания Telegraph, предсказавшего, что цены на газ в Европе останутся высокими ещё не один год.