Энергетики: европейцев ждет «газовое голодание» ещё как минимум три года

Москва, , 13:18 — REGNUM Период высоких цен на голубое топливо продлится в Европе как минимум до 2026 года, когда заработают новые заводы по производству сжиженного природного газа, а пока европейцам придётся конкурировать с Китаем за доступ к этому виду топлива. Стало быть платить придётся, всё больше и больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил эксперт финуниверситета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Так он прокомментировал прогнозы издания Telegraph, предсказавшего, что цены на газ в Европе останутся высокими ещё не один год.

Цена на газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Юшков обратил внимание на то, что зиму 2022–2023 года Европейский союз смог пережить в первую очередь благодаря тёплой погоде, которая позволила ЕС потреблять газа меньше, чем обычно.

«Во многих странах Европы температура вообще не опускалась ниже нуля за всю зиму. Если бы наступила нормальная зима, то они отбирали бы из хранилищ всё больше и больше. И основные риски возникли бы таким образом к концу зимы. Чем меньше газа остается в подземных хранилищах, тем сложнее ежесуточно извлекать его оттуда в больших количествах. В чём бы выразился такой кризис? Прежде всего в том, что были бы очень высокие цены. Мы бы опять увидели панику на бирже — с ценами в 3000-4000-5000 долларов за 1 тыс. кубометров газа. При самом радикальном развитии событий ЕС пришлось бы ограничить подачу отдельным промышленным потребителям, для того чтобы сэкономить газ для населения, чтобы оно не замерзло», — объяснил Юшков.

Однако не факт, что грядущей зимой Европе может снова так повезти. Юшков убеждён, что риски есть и они очень высокие. Основная опасность заключается в том, что за газ начнёт конкурировать Китай.

«В 2022 году Китай вообще не конкурировал за газ. Он получал его по долгосрочным контрактам, а на спотовый рынок вообще не выходил. И весь газ на спотовых рынках скупала Европа и везла к себе. Сейчас же КНР сняла коронавирусные ограничения и начала конкурировать за газ. И проблема Европы заключается в том, что если она захочет покупать много этого топлива, то ей придется давать цену большую, чем даёт Китай», — объяснил Юшков.

На вопрос о том, сколько продлится такой период высоких цен на газ, Юшков отметил, что до тех пор, пока на рынке не появятся дополнительные объёмы этого топлива, а новые заводы по сжижению газа будут вводится в строй с 2026 по 2030 год. Иными словами, период высоких цен продлится ещё три-четыре года — как минимум до 2026 года.

С ним согласен другой эксперт-энергетик, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финуниверситета при правительстве РФ Константин Симонов, который считает, что ближайшей зимой Европу ждёт дефицит газа, поскольку ЕС так и не смог отыскать приемлемую замену российскому голубому топливу.

«Понятно, что грядущей зимой ситуация ухудшится. Продолжается падение потребления российского газа. В прошлом году Россия существенно сократила свои поставки, и в этом году они просядут ещё. Стало быть, надо искать дополнительную замену. А искать эту замену всё сложнее. В этом году прежнего уровня нового СПГ на рынке не будет. Столько газа, сколько нужно Европе, на рынке не найдётся, — сказал Симонов корреспонденту ИА REGNUM. — Поэтому ЕС будет вынужден продолжать политику сокращения потребления газа, а стало быть — деиндустриализации. Две ближайшие зимы будут достаточно проблемными для европейцев. Ситуация начнёт меняться после 2025 года, когда на рынке появятся новые объемы СПГ из Катара, США и Каналы. Но вопрос в том, что за эти несколько лет газового голодания Европа может лишиться значительной части её промышленности. Ибо «голодать» придется три сезона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, тревогу в ЕС начинают бить уже сейчас. Так, союз представителей немецкого энергетического сектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES) предупредил: если грядущая зима окажется слишком холодной, то «газохранилища уже полностью опустеют в январе 2024 года». Не прибавляют оптимизма и прогнозы главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера, который без обиняков заявил о том, что Германия не застрахована от дефицита газа ближайшей зимой. Ему вторит член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм, признавшая, что благодаря газохранилищам Германия может «пережить холодной зимой всего около двух месяцев».

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