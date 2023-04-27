Москва, 27 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В Госдуме предложили ужесточить ответственность для владельцев электросамокатов, обязав ставить их на учёт и получать госномера. Об этом 27 апреля пишет газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

Депутаты разработали поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств», согласно которым владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны в течение 10 дней после приобретения поставить его на учёт через портал Госуслуги.

Отмечается, что при этом посещения ГИБДД не потребуется. После регистрации транспортному средству присваивается госномер, который должен быть размещён на нём. При этом если конструкция не позволяет разместить номер, то эксплуатация на дорогах общего пользования и пешеходных зонах не допускается.

К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, сегвеи, гироскутеры, моноколёса и прочие устройства.

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Другим законопроектом предлагается ужесточить ответственность за нарушение ПДД. В частности, за управление незарегистрированным СИМ будет грозить штраф в размере 500–800 руб., при повторном нарушении — 5 тыс. руб. Предусмотрены также наказания за оставление места ДТП, езду в нетрезвом виде и другие нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин заявил, что в России электросамокаты нужно отправить в парки, на стадионы и прочие места со специально оборудованной для их движения инфраструктурой.