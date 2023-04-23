МВД включило правила использования электросамокатов в экзамен на права

Москва, , 12:20 — REGNUM МВД России внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских прав всех категорий транспортных средств, включив в них правила использования электросамокатов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Электросамокат Elvert Barnes

«МВД добавило правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в теоретический экзамен», — уточнили в ведомстве.

Согласно изменениям в ПДД, которые вступили в силу с 1 марта 2023 года, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса классифицируются теперь как средства индивидуальной мобильности. Для пользователей средств индивидуальной мобильности вводятся специальные дорожные знаки. Актуальные вопросы экзаменационных задач можно найти на официальном сайте МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в России вступило в силу постановление правительства, которым внесены изменения в ПДД, касающиеся использования электросамокатов и другой аналогичной техники. Так, на гироскутерах, электросамокатах, сегвеях, электроскейтбордах, моноколесах и других подобных устройствах можно передвигаться со скоростью, не превышающей 25 километров в час. При этом если масса электротранспорта не более 35 килограммов, то разрешено использовать велосипедные и пешеходные дорожки, тротуары.

В МЧС 8 апреля россиянам, использующим электросамокаты, напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать для того, чтобы это средство передвижения не стало опасным для жизни. Так, в частности, не рекомендуется ездить на электросамокатах в дождливую погоду. Помимо этого запрещается самостоятельно передвигаться на самокатах детям младше 14 лет, а также ездить вместе с пассажирами. По данным ведомства, в 2022 году зафиксировано почти два десятка случаев возгорания самокатов из-за нарушения правил эксплуатации.