Россия отправит нуждающимся странам две новые партии удобрений — МИД
Москва, 6 апреля 2023, 02:07 — REGNUM Россия готовит к отправке нуждающимся странам две новые партии удобрений, которые были заблокированы в европейских портах, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.
Он напомнил, что ранее РФ уже занималась такими поставками и отправила подобную партию удобрений в Малави.
«Речь идет о 262 тысячах тонн российских удобрений, которые были арестованы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов… Где-то в марте в Малави пришла первая партия таких удобрений. Сейчас еще две партии готовятся и будут отправлены», — сказал замглавы ведомства в интервью RT.
По его словам, подготовка заняла большое время.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере «зерновой сделки» и полном соблюдении основных требований Москвы, чтобы продовольствие и удобрения поступали нуждающимся странам Африки, а не направлялись в Европу.
4 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что вторая часть зерновой сделки пока не была выполнена, несмотря на заявления ООН в том, что организация якобы старается улучшить экспорт продовольствия и удобрений из РФ.