Донецк, 27 апреля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Российские подразделения принимают исчерпывающие меры, чтобы помешать готовящемуся контрнаступлению ВСУ, заявил 27 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе прямой линии с жителями республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Рано или поздно украинский режим заставят пойти в это контрнаступление», — сказал Пушилин, подчеркнув, что Минобороны России к этому готово.

«Принимаются исчерпывающие меры, чтобы у противника ничего не получилось. С учётом погодных условий я сомневаюсь, что это будет начало мая, первая половина мая», — сказал он.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов высказал мнение, что киевский режим в случае контрнаступления ждёт поражение, ведь после него у Украины уже не останется «мужского потенциала» даже для обороны.

Командир спецназа «Ахмат» уверен, что предполагаемое контрнаступление является агонией киевских властей и станет для ВСУ последним броском.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что страны Запада делают всё, чтобы разразилась война на европейском пространстве, при этом США не хотят, чтобы конфликт приблизился к их территории.