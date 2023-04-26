Посол: Запад делает всё, чтобы конфликт на Украине перерос в войну в Европе
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Запад делает всё, чтобы конфликт на Украине перерос в войну в Европе
Вашингтон, 26 апреля, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Страны Запада делают всё, чтобы разразилась война на европейском пространстве, при этом США не хотят, чтобы конфликт приблизился к их территории. Об этом заявил журналистам 26 апреля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат акцентировал, что поставки самолётов, танков со свастикой всё чаще осуществляются на территории бывшего Советского Союза.
«И нам после этого говорят, что Запад не хочет с нами войны?», — удивился Антонов.
Посол подчеркнул, что Запад делает всё для того, чтобы этот конфликт «разразился на европейском пространстве». Но США не хотят приближать военные действия к собственным границам.
Как сообщало ИА REGNUM, минобороны США развернуло на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием. Об этом 26 апреля заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.