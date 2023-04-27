Москва, 27 апреля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Старший дипломат посольства США в России 27 апреля был вызван в МИД РФ, ему был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста из-за непредоставления виз журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Ранее власти США не предоставили визы российским журналистам, которые должны были отправиться с делегацией МИД на заседания в ООН. Россия в апреле 2023 года председательствует в Совбезе ООН. Лавров назвал действия США трусостью и глупостью и заявил, что Россия эту выходку «не забудет и не простит».

«Был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула С. В. Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН. Особо подчёркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В частности, МИД отклонил запрос посольства США на консульское посещение арестованного по обвинению в шпионаже сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, другие возможные ответные меры в настоящее время находятся «в проработке», сказала Захарова.

В МИД ранее отмечали, что США регулярно злоупотребляют своим положением страны, принимающей штаб-квартиру ООН. В ведомстве призывали секретариат ООН помочь в решении этой проблемы. Представители США занимаются визовыми махинациями «в промышленных масштабах», секретариату ООН следует оказать на Вашингтон воздействие «с опорой на юридически обязывающие договоренности», отмечала Захарова.