ВС России ночью нанесли высокоточный удар по резервам ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пунктам дислокации резервов ВСУ
Москва, 27 апреля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Удары по пунктам дислокации ВСУ пресекли выдвижение морской пехоты противника в районы боевых действий. Об этом 27 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника», — сказал Конашенков.
Он отметил, что все назначенные объекты были поражены, а цель удара достигнута — воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, штурмовые отряды взяли под контроль ещё четыре квартала в северо-западной, западной и юго-западной частях Артёмовска. Поддержку им оказывали подразделения ВДВ, которые сковывали противника на северной и южной окраинах города.