Москва, 27 апреля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Удары по пунктам дислокации ВСУ пресекли выдвижение морской пехоты противника в районы боевых действий. Об этом 27 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня ночью нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника», — сказал Конашенков.

Он отметил, что все назначенные объекты были поражены, а цель удара достигнута — воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штурмовые отряды взяли под контроль ещё четыре квартала в северо-западной, западной и юго-западной частях Артёмовска. Поддержку им оказывали подразделения ВДВ, которые сковывали противника на северной и южной окраинах города.