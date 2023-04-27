Москва, 27 апреля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Штурмовые отряды взяли под контроль ещё четыре квартала в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 27 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«На донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артёмовска», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что поддержку действиям штурмовых отрядов оказывают подразделения Воздушно-десантных войск, которые сковывают противника на северной и южной окраинах города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске. По его словам, на участке трассы в направлении Хромова ситуация находится полностью под огневым контролем.