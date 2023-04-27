Пушилин: российские силы полностью перерезали пути снабжения группировки ВСУ в Артёмовске

Донецк, , 10:10 — REGNUM Российские военные полностью перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске (украинское название — Бахмут), сообщил 27 апреля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На участке трассы в направлении Хромова ситуация находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем он добавил, что ВСУ всё равно имеют «возможность… даже под обстрелами перемещаться», однако «часть резервов противник теряет по пути».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко признал, что ситуация в Артёмовске является сложной. А украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что военное руководство Украины допустило ошибки, которые привели к большим потерям ВСУ. «Украина платит страшную цену за Артёмовск», — сказал он.