Москва, 27 апреля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Авиация ВКС России сбила в Донецкой Народной Республике украинский самолёт Су-24, сообщил 27 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Су-24 в небе

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Липовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, системы ПВО за прошедшие сутки сбили 21 беспилотник ВСУ, а также перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля самолёт Су-24 Воздушных сил Украины был сбит российскими военнослужащими над Донецкой Народной Республикой.