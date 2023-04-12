ВС России сбили над Красным Лиманом украинский Су-24

Москва, , 14:28 — REGNUM Самолёт Су-24 воздушных сил Украины был сбит российскими военнослужащими над Донецкой Народной Республикой. Об этом 12 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что три городских квартала в Артёмовске перешли под контроль российских штурмовых отрядов. Городскими кварталами овладели штурмовые отряды ЧВК «Вагнер».

На краснолиманском направлении российские бойцы отразили атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на трёх участках. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука, противник попытался вернуть потерянные позиции на невском и торском участках. Атака украинских националистов была сорвана, ВСУ понесли потери в технике и живой силе.