Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ФРС США Джером Пауэллом от имени Зеленского

Москва, , 11:31 — REGNUM Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, полагая, что общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, пожаловался на высокую инфляцию в Соединённых Штатах Америки, которая, по его мнению, может стать разрушительной для мировой экономики. Об этом американец заявил в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Пранкеры «Вован» и «Лексус» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы столкнулись с проблемой высокой инфляции: рост затрат на продукты питания, энергоносители, а также просто нарушение цепочек поставок и нарушение всего мирового порядка, который существовал так много лет», — сказал он, добавив, что открытие Китая может оказать дополнительное давление на инфляцию.

По мнению главы ФРС США, американские власти будут бороться с инфляцией посредством повышения ключевой ставки. Он считает, что показатель будет повышен на 50 базисных пунктов.

Джером Пауэлл также констатировал провал западных антироссийских санкций. Кроме того, он похвалил главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину, отметив, что Россия смогла справиться с санкционным давлением с помощью поставок нефти на новые рынки.

Ранее Вован и Лексус развели от лица Петра Порошенко бывшего советника президента США Джона Болтона, экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, бывшего министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, а от лица Зеленского — председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.