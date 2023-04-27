Вашингтон, 27 апреля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные им в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стали сигналом Соединённым Штатам Америки, пишет американская газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Сообщается, что во время разговора китайский лидер предложил мир Украине, состоящий из 12 пунктов, и сказал, что Пекин не будет «эксплуатировать ситуацию в корыстных целях». Именно эти слова, по версии газеты, стали отсылкой к США.

В материале отмечается, что украинский президент и другие высокопоставленные чиновники отказались исключать роль КНР в качестве посредника, учитывая потребность Украины в торговых партнёрах.

Авторы статьи подчеркнули, что Китай — вторая по величине экономика мира, страна слишком велика, чтобы отталкивать её.

«Если США и их союзники не смогут предложить альтернативу, у Украины не будет иного выбора, кроме как пойти на риск», — сообщает The Washington Post.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины. По словам последнего, разговор был продолжительным и содержательным. Украинский лидер выразил надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.

Китайские государственные СМИ, в свою очередь, сообщили, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине.