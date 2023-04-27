В США заметили тревожную деталь в разговоре Зеленского и Си Цзиньпина
WP: Си Цзиньпин словами о корыстных целях конфликта в разговоре с Зеленским ударил по США
Вашингтон, 27 апреля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные им в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стали сигналом Соединённым Штатам Америки, пишет американская газета The Washington Post.
Сообщается, что во время разговора китайский лидер предложил мир Украине, состоящий из 12 пунктов, и сказал, что Пекин не будет «эксплуатировать ситуацию в корыстных целях». Именно эти слова, по версии газеты, стали отсылкой к США.
В материале отмечается, что украинский президент и другие высокопоставленные чиновники отказались исключать роль КНР в качестве посредника, учитывая потребность Украины в торговых партнёрах.
Авторы статьи подчеркнули, что Китай — вторая по величине экономика мира, страна слишком велика, чтобы отталкивать её.
«Если США и их союзники не смогут предложить альтернативу, у Украины не будет иного выбора, кроме как пойти на риск», — сообщает The Washington Post.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины. По словам последнего, разговор был продолжительным и содержательным. Украинский лидер выразил надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.
Китайские государственные СМИ, в свою очередь, сообщили, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине.