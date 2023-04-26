Москва, 26 апреля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. УФСБ по Москве пресекло деятельность мошеннических кол-центров, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере в интересах ВСУ, сообщила 26 апреля пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Как сказано в информации, мошенники представлялись сотрудниками российских силовых ведомств и работниками финансовых учреждений. Они, осуществляя моральное давление на потерпевших, вынуждали доверчивых граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты.

Полученные мошенническим путём деньги обналичивались в банкоматах в различных регионах РФ и курьерами доставлялись в обменные пункты. Там деньги конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей на Украине.

Отличительной особенностью указанных колл-центров, указано в сообщении, являлась специализация на мошеннических действиях в отношении лиц, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество». В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступлений и причастные лица.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, порядка 95% мошеннических звонков гражданам России совершаются с территории Украины, на которой функционируют около 800–900 кол-центров злоумышленников.

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявлял, что столицей телефонного мошенничества является город Днепр, в котором на пике функционировало свыше 1100 телефонных центров, а сейчас работает порядка 150 телефонных мошеннических центров.