Москва, 16 февраля, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Порядка 95% мошеннических звонков гражданам России совершаются с территории Украины, на которой функционируют около 800–900 кол-центров злоумышленников. Об этом 16 февраля заявил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбер

По его словам, более 92–95% звонков мошенниками совершается с Украины, где работают около 800–900 кол-центров мошенников.

Зампред правления Сбербанка уточнил, что столицей телефонного мошенничества является город Днепр, в котором на пике функционировало свыше 1100 телефонных центров, а сейчас работает порядка 150 телефонных мошеннических центров.

«Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня стали знать в десятки раз больше о работе этих кол-центров, что они делают, кому звонят и даже что они собираются делать и кому звонить», — сообщил Кузнецов.