Москва, 26 апреля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Отставания по срокам поставок всего необходимого Вооружённым силам России недопустимы. Об этом 26 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Обращаю внимание, коллеги, время — это наиважнейший фактор. Любые, даже малейшие отставания по срокам недопустимы», — сказал глава российского правительства.

Премьер-министр призвал по возможности действовать с опережением, а также отслеживать текущую ситуацию и вносить необходимые корректировки. Он также потребовал оперативно завершить подготовку всех документов и порядок предоставления финансирования Фонду поддержки участников спецоперации.

«Необходимо в ближайшее время при участии министерств и ведомств завершить подготовку всех нормативно-правовых документов и порядок предоставления финансирования Фонду», — добавил Мишустин.

Глава правительство РФ сообщил о необходимости упорядочить процедуры приобретения для нужд Фонда лекарств и медицинских изделий, установить централизованный информационный учёт сведений обо всех гражданах, кому будет оказываться поддержка.

По его словам, отделения Фонда поддержки СВО появятся во всех субъектах России, они начнут оказывать помощь не только военным, но и их семьям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным новую модель государственного управления. Речь идёт о модели, направленной на «эффективную работу на повышение качества жизни каждого человека в стране».